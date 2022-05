Semnarea Memorandumului de colaborare tripartit, un pas inainte pentru Hub-ul Logistic Umanitar de la Tulcea

Consiliul Judetean Tulcea a gazduit vineri, 27 mai 2022, la Sala "Dobrogea", conferinta de semnare a Memorandumului de colaborare intre Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania, Fundatia IsraAID si Fundatia The Romulus T. Weatherman, incheiat sub auspiciile Adunarii Parlamentare a Mediteranei si a Consiliului Judetean Tulcea.La eveniment au participat Horia Teodorescu, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Meaghan Mobbs, presedintele Fundatiei The Romulus T. Weatherman, ... citeste toata stirea