Solutii pentru scaderea imediata a facturilor

Facturile romanilor la energie si gaze naturale au explodat in ultima perioada, iar PSD s-a implicat activ in rezolvarea acestei probleme.Subliniez inca de la inceput ca preturile umflate artifical la energie si gaze naturale nu afecteaza doar consumatorii casnici, ci si IMM-urile, ceea ce afecteaza economia Romaniei in general.PSD a hotarat sa intervina in aceasta problema, desi portofoliul energiei e la PNL. In urma adoptarii ... citeste toata stirea