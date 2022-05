In zilele de 28- 29 mai 2022, va avea loc in municipiul Tulcea prima editie a evenimentului "Souvenir de Tulcea. Zilele Centrului Vechi".Initiatorul actiunii este Asociatia Centrul European pentru Diversitate, dar, avand in vedere importanta unui demers comun menit sa puna in valoare orasul vechi si cosmopolit de la portile Deltei, au raspuns prezent si s-au alaturat parteneriatului extins: Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea , Liceul De Arte "George Georgescu", ... citeste toata stirea