Tabara de pictura ajunsa la cincea editie, in Delta Dunarii

Tabara de pictura de la "Pensiunea Doi Capitani" din Crisan a ajuns la a cincea editie. Sase pictori romani consacrati, coordonati de Marius Tita, se reunesc in perioada 15-22 mai pentru a crea lucrari inspirate din peisajul Deltei Dunarii.Ammar Alnahhas este originar din Siria, are studii de sculptura la Damasc, s-a stabilit in Romania, unde traieste, creeaza si expune."Majoritatea simbolurilor din tablourile mele sunt inspirate din sate si istoria lor: pestele reprezinta sensul vietii, iar ... citeste toata stirea