Un vapor cu peste 120 de copii ucraineni la bord a acostat in portul Tulcea

Sub coordonarea prefectului Alexandru Dan Munteanu, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea a asigurat azi noapte preluarea unor cetateni ucraineni minori proveniti din centre institutionale.O nava sub pavilion ucrainean a acostat astazi in jurul orei 21,00 in portul Tulcea , avand la bord aproximativ 122 de minori si 13 insotitori, cetateni ucraineni. Operatiunea a fost pregatita azi 03.03.2022 in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea. Au fost ... citeste toata stirea