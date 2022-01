Profilul medical al românului vulnerabil în fața Omicron. Medic: ”E aproape furtuna perfectă”

Tulpina Omicron s-a răspândit rapid pe tot globul după ce a fost descoperită pentru prima dată în noiembrie 2021, în Africa de Sud. Este mult mai contagioasă, iar organizațiile de sănătate au anunțat deja că o bună parte din populație se va contamina, inclusiv cei imunizați.

Precum în cazul tuturor tulpinilor, există un segment mai vulnerabil al populației.

Medicul Marius Geantă, fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, a explicat pentru Ziare.com care este profilul pacientului vulnerabil în fața tulpinii Omicron, susținând că atunci când toate caracteristicile sunt puse laolaltă, devine ”aproape furtuna perfectă”.

”Românul vulnerabil în fața Omicron este nevaccinat, deși și cei vaccinați se pot infecta, dar formele de boală pe care le fac sunt ușoare, are peste 65 de ani, are în general boli cronice, iar aici diabetul zaharat rămâne printre factorii de risc major, la fel bolile oncologice și bolile cardiovasculare, plus bolile care afectează sistemul imun, cum ar fi HIV, SIDA.

Apoi este mediul de proveniență și în ce măsură are acces la servicii de sănătate. Dacă are simptome, începe să tușească, face febră, dar nu are acces la testare, eventual la medicul de familie, sau la un centru de evaluare, deci s-ar putea să treacă mult timp până la momentul diagnosticului și asta să predispună la agravarea bolii.

E aproape o furtună perfectă asta, care e compusă din persoane de peste 65 de ani, predominant din mediul rural, care au diverse alte boli pe care le controlează mai mult sau mai puțin bine și se află în zone în care acoperirea cu servicii de sănătate, medic de familie, un spital aproape, este deficitară. În plus, nu poartă mască.

În plus, o altă caracteristică a românului vulnerabil este componenta de conspiraționist, aici vorbim de persoane care se opun vaccinului, portului măștii, sau restricțiilor”, explică Marius Geantă.

Medicul adaugă că pentru a fi protejați în fața tulpinii Omicron, oamenii trebuie să fie vaccinați inclusiv cu doza booster, sau să fi trecut prin boală și să aibă în același timp cel puțin o doză administrată.

Răspândire comunitară a tulpinii Omicron în România

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis marți, 11 ianuarie, că tulpina Omicron se răspândește comunitar în România.

Potrivit INSP, în săptămâna 3 - 9 ianuarie au fost confirmate 203 cazuri cu varianta Omicron.

Până la data de 9 ianuarie au fost confirmate 295 de cazuri cu varianta Omicron: 28,1% (83 de cazuri) au avut istoric de călătorie în Marea Britanie (32), Italia (11), Africa de Sud (8), Tanzania (6), Nigeria (5), Spania (4), SUA (3), Austria (2), Bulgaria (2), EAU (2), Franţa (2), Belgia (1), Cipru (1), Mexic (1), Olanda (1), Portugalia (1), RD Congo (1).

De asemenea, 9,2% (27 de cazuri) se află în 18 focare, toate familiale, însumând 58 de cazuri de COVID-19. Focarele au fost depistate în municipiul Bucureşti (10) şi judeţele Cluj (2), Iaşi (2), Argeş (1), Braşov (1), Călăraşi (1), Prahova (1). Dintre cazurile din focare, pentru 11 a fost menţionat istoric de călătorie/ contact cu persoană sosită din Franţa (1), Spania (1), SUA (1), respectiv Marea Britanie (8).

Conform INSP, 13 cazuri au avut legătură epidemiologică cu caz COVID-19; 135 de cazuri nu au nicio legătură epidemiologică menţionată, iar 37 de cazuri - nu au putut fi contactate.

Dintre cele 295 de cazuri confirmate cu varianta Omicron, 192 (65%) fuseseră vaccinate, din care 191 (99%) cu schemă de vaccinare completă.

