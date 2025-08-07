Declarație șoc a șefei Serviciilor Secrete americane. Incidentul care a făcut-o să creadă în extratereștri

Directoarea Serviciului Național de Informații american, Tulsi Gabbard, i-a spus unei realizatoare de podcast de la New York Post că ea crede că este posibil ca extratereștrii să fie reali.

Vorbind în cadrul podcastului „Pod Force One” al New York Post, Gabbard a răspuns „da” atunci când a fost întrebată direct dacă crede în posibilitatea existenței vieții extraterestre, potrivit publicației, scrie foxnews.com.

Fostă candidată democrată la președinție devenită republicană, Gabbard conduce în prezent comunitatea de informații a președintelui Donald Trump și este consiliera sa principală în domeniul informațiilor.

Întrebată în podcastul Mirandei Devine, „Pod Force One”, dacă „ar putea exista extratereștri”, Gabbard a început prin a spune: „Am propriile mele păreri și opinii” și că „în acest rol, trebuie să fiu atentă la ceea ce împărtășesc.”

Întrebată insistent dacă crede în posibilitatea existenței extratereștrilor și a OZN-urilor, Gabbard a răspuns „da”. Potrivit publicației, Gabbard a menționat că nu este pregătită să vorbească mai mult pe acest subiect, dar a adăugat că echipa sa va fi transparentă cu publicul atunci când va fi momentul potrivit, spunând: „Continuăm să căutăm adevărul și să îl împărtășim cu poporul american.”

Gabbard a mai menționat că are în continuare „multe întrebări” legate de valul misterios de apariții de drone observat în New Jersey la sfârșitul anului trecut.

Ads

La acel moment, oficiali americani din domeniul securității naționale din administrația Biden au încercat să calmeze temerile legate de aceste observații, un oficial al FBI numind îngrijorarea la nivel național „o ușoară reacție exagerată.”

„Încă am multe întrebări legate de acel caz,” a spus Gabbard, adăugând: „Am auzit care este poziția oficială prezentată publicului.” „Personal, tot am multe întrebări fără răspuns, pentru că nu a fost vorba doar de New Jersey. Se întâmpla în mai multe părți ale țării,” i-a spus ea gazdei podcastului.

Totuși, directoarea DNI a precizat că „există multe informații clasificate” în cadrul comunității de informații americane despre presupusul balon spion chinezesc care a fost observat zburând deasupra mai multor state în 2023.

După ce a permis balonului să zboare deasupra unei mari părți a teritoriului SUA timp de aproximativ o săptămână, fostul președinte Joe Biden a ordonat, în cele din urmă, doborârea acestuia deasupra statului Carolina de Sud.

Gabbard a refuzat să ofere gazdei mai multe detalii despre informațiile deținute de comunitatea de informații cu privire la balon.

Ads