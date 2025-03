Un test medical folosit excesiv, efectuat pe milioane de persoane anual, ar putea provoca o explozie a numărului de tumori

Un test medical utilizat pentru detectarea cancerului ar putea contribui de fapt la apariția bolii, sugerează cercetările.

Tomografiile computerizate (CT) utilizează raze X pentru a crea imagini detaliate ale corpului și sunt folosite pentru a diagnostica și monitoriza boli precum cancerul și leziunile osoase, precum și pentru a asista intervențiile chirurgicale și a evalua eficacitatea anumitor tratamente.

Cu toate acestea, scanerele sunt puțin sau deloc reglementate, iar nivelurile de radiații emise pot varia foarte mult de la un aparat la altul.

Există foarte puține reglementări privind aceste aparate, iar nivelurile de radiații emise pot varia semnificativ de la un scanner la altul. În 2009, cercetătorii au estimat că dozele mari de radiații de la tomografiile computerizate erau responsabile pentru 2% din totalul cancerelor (aproximativ 30.000 de cazuri anual).

Studii recente indică faptul că, pe măsură ce numărul tomografiilor efectuate crește, și cazurile de cancer asociate vor urma același trend.

CT-urile pot fi salvatoare, identificând boli sau hemoragii suficient de devreme pentru a fi tratate. Totuși, experții afirmă că acestea sunt uneori prescrise excesiv sau inutil, posibil din cauza profiturilor mari pe care le generează pentru spitale (testele fiind foarte scumpe) sau din teama medicilor de a rata un diagnostic și a fi dați în judecată.

Dr. Rebecca Smith-Bindman, profesoară la Universitatea din California-San Francisco, este una dintre cercetătoarele implicate în studiul din 2009 și în cele ulterioare. Ea a declarat pentru NBC News: „Este de neînțeles. Continuăm să facem tot mai multe tomografii, iar dozele de radiații cresc constant.”*

Dr. Smith Bindman a declarat că între două aparate, unul ar putea expune pacienții la doze de radiații de 10 până la 15 ori mai mari decât celălalt.

„Există variații enorme — de zece ori, nu cu 10% — la pacienți cu aceeași problemă clinică,” a adăugat ea.

Conform companiei de cercetare de piață IMV, în SUA se efectuează aproximativ 93 de milioane de tomografii anual, iar acest număr este în creștere, scrie dailymail.com.

Riscurile radiațiilor

Expunerea la radiații este măsurată în milisieverti (mSv), unitate care indică cantitatea absorbită de corp. Oamenii sunt expuși zilnic la radiații naturale sau prin activități cum ar fi zborurile.

Un studiu publicat în The New England Journal of Medicine a subliniat că, deși riscurile individuale sunt mici, „expunerea tot mai mare a populației la radiații ar putea deveni o problemă de sănătate publică în viitor.” Autorii au estimat că de fapt cancerul cauzat de radiațiile CT ar putea reprezenta între 1,5% și 2% din totalul cazurilor.

Studiul condus de dr. Smith-Bindman a analizat dozele de radiații ale celor mai comune 11 tipuri de tomografii efectuate pe 1.119 pacienți adulți în 2008. Expunerea a variat semnificativ: de la 2 mSv pentru un CT cerebral la 31 mSv pentru un CT abdominal/pelvin. Pentru comparație, un zbor dus-întors New York-Tokyo expune la 0,19 mSv, iar o radiografie stomacală la 0,6 mSv.

Diferențele între spitale au fost alarmante: unele scanări emiteau de 13 ori mai multă radiație decât altele. Riscul de cancer estimat a variat în funcție de vârstă și sex:

- La 40 de ani: 1 femeie din 270 și 1 bărbat din 600 care fac un CT cardiac dezvoltă cancer; 1 femeie din 8.100 și 1 bărbat din 11.000 după un CT cerebral.

- La 20 de ani: riscul este dublu.

- La 60 de ani: riscul se înjumătățește.

Tipurile de cancer asociate radiațiilor includ leucemie, cancer de sân, colon, vezică, stomac, ovar, plămâni și ficat.

Reglementări noi

Pentru a reduce riscurile, noile reguli Medicare (intrate în vigoare în 2024) cer spitalelor și centrelor de imagistică să raporteze dozele de radiații ale aparatelor și să evalueze atent necesitatea CT-urilor. Nerespectarea acestora va atrage amenzi începând din 2027. Administrația Trump nu a comentat dacă va modifica aceste politici.

Concluzie

Deși tomografiile sunt esențiale în medicină, utilizarea excesivă și variațiile nesigure ale radiațiilor subliniază nevoia urgentă de standardizare și control.

