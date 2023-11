Tunel sub spitalul Al-Shifa din Gaza, detonat de forțele israeliene cu puțin timp înainte de începerea armistițiului VIDEO

Cu puţin timp înainte de începerea armistiţiului, armata israeliană a demolat un tunel Hamas descoperit sub spitalul Al-Shifa din oraşul Gaza şi a finalizat desfăşurarea sa pe liniile de încetare a focului, relatează The Times of Israel.

Într-un comunicat, armata israeliană (IDF) precizează că Divizia 36 şi geniştii din unitatea de elită Yahalom au distrus tunelul de sub Al-Shifa, precum şi alte intrări din zonă.

IDF afirmă că în ultima zi, până la armistiţiul de la ora 7 dimineaţa, a continuat să lovească ţinte Hamas în întreaga Fâşie Gaza, a vizat infrastructura grupului terorist şi s-a confruntat cu agenţi Hamas.

צה״ל השלים את הערכותו המבצעית בקווי ההפוגה; הבוקר השמידו כוחות צה"ל את מנהרת הטרור שנחשפה בבית החולים שיפאא' כוחות צה״ל השלימו את הערכותם המבצעית בקווי ההפוגה >> pic.twitter.com/dSUpyqZnUz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 24, 2023

În ultima oră, IDF spune că şi-a încheiat "desfăşurarea operaţională pe liniile de armistiţiu".

O înregistrare video publicată de FDI arată cum este distrus tunelul de la Shifa, precum şi alte câteva lovituri recente în Gaza.