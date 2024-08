Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat duminică descoperirea unui tunel de dimensiuni neobișnuit de mari în zona de frontieră dintre Gaza și Egipt, suficient de mare pentru a permite trecerea vehiculelor.

Potrivit IDF, tunelul are aproximativ trei metri înălțime și a fost localizat de-a lungul rutei Philadelphi, un coridor strategic cunoscut pentru activități de contrabandă.

Tunelul a fost descoperit în cadrul operațiunilor IDF de eliminare a rutelor de contrabandă cu arme utilizate de Hamas. În ultima perioadă, trupele israeliene au distrus zeci de astfel de tuneluri în zona respectivă și continuă să identifice altele noi. Tunelul descoperit este în prezent investigat de inginerii militari înainte de a fi demolat.

📍EXPOSED: 3-Meter-High Terrorist Tunnel in the Area of the Philadelphi Corridor:

In recent operational activity, IDF troops eliminated dozens of tunnel routes in the area of the Philadelphi Corridor, and continue to locate additional ones. A three-meter-high tunnel was… pic.twitter.com/3U0ICFS6Es