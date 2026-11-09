Ministrul Transporturilor reclamă un sabotaj pe Autostrada Sibiu-Pitești. Tunelul Momaia rămâne închis, deși este gata. "O bombă pe care am identificat-o" VIDEO

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a vorbit luni, 9 noiembrie, despre un blocaj instituțional major care împiedică utilizarea infrastructurii noi de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1). Deși constructorii au finalizat complet structura subterană de pe secțiunea 4, Tigveni-Curtea de Argeș, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate deschide traficul deoarece nu are oameni calificați pentru supraveghere, întreținere și salvări de urgență.

Șeful de la Transporturi a declanșat un atac la adresa echipei care a condus anterior ministerul, acuzând o decizie politică deliberată de înghețare a angajărilor vitale.

Managementul defectuos de pe șantierul lotului Tigveni-Curtea de Argeș

Problema administrativă lovește direct Tunelul Momaia, o lucrare strategică de inginerie rutieră întinsă pe o lungime de aproximativ 1,35 kilometri. Deși șoseaua este practicabilă, lipsa echipei de gestionare a riscurilor transformă investiția într-un obiectiv de muzeu.

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Ministrul Transporturilor a catalogat situația drept o vulnerabilitate critică lăsată moștenire la preluarea mandatului:

„O bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeș nu va putea fi operaționalizat pentru că predecesorii mei s-au canalizat să facă diferența dintre Momaia și Momoa, în loc să se asigure că fac lucrurile astfel încât tunelul să fie operaționalizat”, a declarat Popa.

Măsurile de criză pentru deblocarea recrutărilor la nivelul CNAIR

Fără o echipă tehnică gata să intervină în caz de incendiu sau avarii în interiorul galeriilor, normele de siguranță interzic cu desăvârșire accesul autoturismelor. Actuala conducere a demarat negocieri directe cu managementul companiei de drumuri pentru a forța organizarea unor concursuri publice de recrutare, însă calendarul rămâne incert.

Ștefan-Ovidiu Popa a explicat de ce nu își asumă nimeni semnătura pentru recepția finală în condițiile actuale de personal:

„Fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de mentenanță, monitorizare și intervenție de urgență în tunel. Noi am început discuțiile cu directorul CNAIR pentru organizarea concursurilor de angajare. Fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul deschiderii. Vorbim despre o întârziere. Nu putem estima cât va fi aceasta, dar cu siguranță va exista o întârziere”.

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Decalajul dintre graficul fizic și termenele birocratice

Paradoxul face ca șoseaua de mare viteză să fie gata mult înainte de termenul limită impus prin documentele oficiale. Totuși, rapiditatea constructorilor este anulată complet de lentoarea procedurilor de angajare din sistemul public.

Oficialul de la Transporturi a confirmat că decalajul administrativ va amâna deschiderea circulației, chiar dacă din punct de vedere tehnic proiectul este finalizat.

„Termenul contractual este februarie 2027. Ne aflăm în perioada contractuală, lucrările sunt gata, dar, neavând personal specializat pentru a operaționaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulației”, a mai spus ministrul.

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