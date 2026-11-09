Ministrul Transporturilor reclamă un sabotaj pe Autostrada Sibiu-Pitești. Tunelul Momaia rămâne închis, deși este gata. "O bombă pe care am identificat-o" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 16:33
4232 citiri
Ministrul Transporturilor reclamă un sabotaj pe Autostrada Sibiu-Pitești. Tunelul Momaia rămâne închis, deși este gata. "O bombă pe care am identificat-o" VIDEO
Tunelul Momaia, finalizat FOTO Captură video Facebook/Cristian Pistol

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a vorbit luni, 9 noiembrie, despre un blocaj instituțional major care împiedică utilizarea infrastructurii noi de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1). Deși constructorii au finalizat complet structura subterană de pe secțiunea 4, Tigveni-Curtea de Argeș, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate deschide traficul deoarece nu are oameni calificați pentru supraveghere, întreținere și salvări de urgență.

Șeful de la Transporturi a declanșat un atac la adresa echipei care a condus anterior ministerul, acuzând o decizie politică deliberată de înghețare a angajărilor vitale.

Managementul defectuos de pe șantierul lotului Tigveni-Curtea de Argeș

Problema administrativă lovește direct Tunelul Momaia, o lucrare strategică de inginerie rutieră întinsă pe o lungime de aproximativ 1,35 kilometri. Deși șoseaua este practicabilă, lipsa echipei de gestionare a riscurilor transformă investiția într-un obiectiv de muzeu.

Ministrul Transporturilor a catalogat situația drept o vulnerabilitate critică lăsată moștenire la preluarea mandatului:

„O bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeș nu va putea fi operaționalizat pentru că predecesorii mei s-au canalizat să facă diferența dintre Momaia și Momoa, în loc să se asigure că fac lucrurile astfel încât tunelul să fie operaționalizat”, a declarat Popa.

Măsurile de criză pentru deblocarea recrutărilor la nivelul CNAIR

Fără o echipă tehnică gata să intervină în caz de incendiu sau avarii în interiorul galeriilor, normele de siguranță interzic cu desăvârșire accesul autoturismelor. Actuala conducere a demarat negocieri directe cu managementul companiei de drumuri pentru a forța organizarea unor concursuri publice de recrutare, însă calendarul rămâne incert.

Ștefan-Ovidiu Popa a explicat de ce nu își asumă nimeni semnătura pentru recepția finală în condițiile actuale de personal:

„Fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de mentenanță, monitorizare și intervenție de urgență în tunel. Noi am început discuțiile cu directorul CNAIR pentru organizarea concursurilor de angajare. Fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul deschiderii. Vorbim despre o întârziere. Nu putem estima cât va fi aceasta, dar cu siguranță va exista o întârziere”.

Decalajul dintre graficul fizic și termenele birocratice

Paradoxul face ca șoseaua de mare viteză să fie gata mult înainte de termenul limită impus prin documentele oficiale. Totuși, rapiditatea constructorilor este anulată complet de lentoarea procedurilor de angajare din sistemul public.

Oficialul de la Transporturi a confirmat că decalajul administrativ va amâna deschiderea circulației, chiar dacă din punct de vedere tehnic proiectul este finalizat.

„Termenul contractual este februarie 2027. Ne aflăm în perioada contractuală, lucrările sunt gata, dar, neavând personal specializat pentru a operaționaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulației”, a mai spus ministrul.

Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Proprietarii de apartamente ar putea instala mai ușor panouri fotovoltaice pe balcon sau împreună cu vecinii, pe acoperișul blocului, dacă două proiecte înregistrate la Senat pe 4 noiembrie...
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
În această săptămână, Comisia de buget din Senat a aprobat în unanimitate un proiect de lege prin care părinții care se întorc mai devreme la muncă din concediul de creștere a copilului...
#tunelul momaia, #Ministrul Transporturilor, #bomba, #autostrada Sibiu Pitesti , #infrastructura
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Trump spune ca Ucraina va iesi din razboiul cu Rusia cu o "configuratie teritoriala putin diferita"
Adevarul.ro
Cat costa sa locuiesti intr-o garsoniera de 30 mp in Bucuresti. Un student a aflat la ce facturi trebuie sa se astepte
DigiSport.ro
Hansi Flick l-a vazut cu Atletico si s-a convins: NU e de Barcelona! Trimis la echipa a doua

Fără Filtru Ep. 104 - Rogobete a descoperit cât de greu te programezi la un spital de stat

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”TAROM va exista cu siguranță și anul viitor.” Directorul companiei îi îndeamnă pe pasageri să cumpere cu încredere bilete: ”Avem planuri mari”
  2. Răspunsul lui Radu Miruță după ce actualul ministru al Transporturilor a reclamat un sabotaj privind tunelul Momaia: ”Au întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă”
  3. Dacia pregătește o surpriză. Un nou SUV subcompact care va schimba raportul de forțe pe piața mașinilor electrice din Europa. Cât va costa Sandrider
  4. Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Anunțul ministrului Transporturilor: „Acestea sunt prioritățile”
  5. Un expert în economie pune Guvernul în fața unui ultimatum economic brutal. Propune trei măsuri de criză pentru salvarea bugetului și evitarea majorării taxelor în 2027
  6. Ministrul Transporturilor reclamă un sabotaj pe Autostrada Sibiu-Pitești. Tunelul Momaia rămâne închis, deși este gata. "O bombă pe care am identificat-o" VIDEO
  7. Evaziune fiscală de peste 5 milioane de lei la o firmă care vindea produse de lux. Poliția a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 2.300.000 de lei
  8. Statul trebuie să plătească salarii restante și compensatorii în valoare de 11 milioane de euro pentru aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă care nu mai muncesc din iunie
  9. Deficit comercial pentru România. Ce am importat cel mai mult în 2026. INS a publicat datele oficiale
  10. Deficitul comercial al României a ajuns la 3,1 miliarde de euro în septembrie 2026