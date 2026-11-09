Răspunsul lui Radu Miruță după ce actualul ministru al Transporturilor a reclamat un sabotaj privind tunelul Momaia: ”Au întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă”

Autor: Mihai Diac
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 18:15
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Răspunsul lui Radu Miruță după ce actualul ministru al Transporturilor a reclamat un sabotaj privind tunelul Momaia: ”Au întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă”
Fostul ministru Radu Miruţă - FOTO Hepta

Radu Miruță, cel care a condus, ca interimar, Ministerul Transporturilor înainte de instalarea Guvernului Niculescu, îl contrazice pe actualul ministru, Ștefan Ovidiu Popa, în privința motivului pentru care tunelul Momaia de pe Autostrada A1 nu va fi deschis circulației până la sfârșitul anului 2026.

Într-o declarație prezentată de Economedia, Miruță a susținut că directorul CNAIR, Cristian Pistol, nu i-a spus niciodată că deschiderea tunelului este împiedicată de lipsa personalului necesar pentru monitorizare și intervenție în caz de urgență.

„Nu există adevăr în asta. Ei au anunțat că dau drumul la sectorul de la Curtea de Argeș la Tigveni pe 14 octombrie. Au tot întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă noului ministru”, a declarat Radu Miruță.

Miruță mai spune că, pe când conducea Ministerul Transporturilor, discuțiile sale cu CNAIR pe tema suplimentării personalului au vizat implementarea sistemului de taxare TollRo, nu echipele necesare pentru deschiderea tunelului Momaia.

„Nici măcar o dată nu a zis Pistol că nu poate deschide tunelul din lipsă de personal. Argumentele lui privind necesarul de personal suplimentar erau legate de TollRo”, a subliniat fostul ministru Miruță.

Fostul ministru a mai precizat că CNAIR solicitase exceptarea de la restricțiile privind angajările pentru aproximativ 450 de posturi. Era vorba de aproape 150 de posturi la sediul central, iar restul în structurile teritoriale.

Miruță susține că, în calitate de ministru, a fost de acord cu angajările din țară, unde compania avea nevoie de personal pentru administrarea și întreținerea rețelei rutiere, dar a refuzat suplimentarea personalului de la sediul central al CNAIR.

„Dacă la sediul central nu aveau justificare, le-am dat hârtie prin care le-am aprobat angajările în țară. (…) Iar ei s-au supărat și nu au mai vrut deloc”, a declarat fostul ministru.

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