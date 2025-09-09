Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei

Autoritățile tunisiene au negat afirmațiile potrivit cărora una dintre navele care se îndreptau către Gaza, transportând ajutoare și activiști pro-palestinieni, printre care și Greta Thunberg, ar fi fost atacată de o dronă, relatează BBC.

Organizatorii flotei, Global Sumud Flotilla (GSF), au declarat că nava sub pavilion portughez a fost lovită de o dronă în timp ce era ancorată în afara portului Sidi Bou Said din Tunisia.

Toți cei șase pasageri și membrii echipajului sunt teferi, au adăugat ei. Un purtător de cuvânt al Gărzii Naționale din Tunisia a declarat agenției de știri Agence France-Presse că „nu a fost detectată nicio dronă” și că ancheta este în curs.

Flotila de ajutor umanitar a plecat din Barcelona săptămâna trecută și a ajuns în Tunisia duminică. GSF a declarat că „barca familiei” a fost lovită în apele tunisiene, iar focul a avariat puntea principală. Într-o serie de videoclipuri publicate pe Instagram, purtătorii de cuvânt ai GSF au declarat că un „dispozitiv incendiary” a provocat un incendiu la bordul navei, pe care echipajul a reușit să-l stingă.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale din Tunisia a declarat pentru postul de radio Mosaique FM că informațiile privind un atac cu drone asupra flotei „nu au niciun fundament real”, a raportat Reuters.

El a adăugat că o inspecție inițială a indicat că explozia a avut loc în interiorul navei.

Raportorul special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și rezidentă tunisiană, Francesca Albanese, care a apărut și în videoclipurile distribuite de GSF, a declarat că, dacă atacul ar putea fi verificat, acesta ar constitui „un atac și o agresiune împotriva Tunisiei și a suveranității tunisiene”. Într-o postare pe „X”, ea a spus că se află în portul Sidi Bou Said și „încearcă să afle adevărul împreună cu autoritățile locale”.

