Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:17
225 citiri
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Greta Thunberg FOTO / Hepta

Autoritățile tunisiene au negat afirmațiile potrivit cărora una dintre navele care se îndreptau către Gaza, transportând ajutoare și activiști pro-palestinieni, printre care și Greta Thunberg, ar fi fost atacată de o dronă, relatează BBC.

Organizatorii flotei, Global Sumud Flotilla (GSF), au declarat că nava sub pavilion portughez a fost lovită de o dronă în timp ce era ancorată în afara portului Sidi Bou Said din Tunisia.

Toți cei șase pasageri și membrii echipajului sunt teferi, au adăugat ei. Un purtător de cuvânt al Gărzii Naționale din Tunisia a declarat agenției de știri Agence France-Presse că „nu a fost detectată nicio dronă” și că ancheta este în curs.

Flotila de ajutor umanitar a plecat din Barcelona săptămâna trecută și a ajuns în Tunisia duminică. GSF a declarat că „barca familiei” a fost lovită în apele tunisiene, iar focul a avariat puntea principală. Într-o serie de videoclipuri publicate pe Instagram, purtătorii de cuvânt ai GSF au declarat că un „dispozitiv incendiary” a provocat un incendiu la bordul navei, pe care echipajul a reușit să-l stingă.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale din Tunisia a declarat pentru postul de radio Mosaique FM că informațiile privind un atac cu drone asupra flotei „nu au niciun fundament real”, a raportat Reuters.

El a adăugat că o inspecție inițială a indicat că explozia a avut loc în interiorul navei.

Raportorul special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și rezidentă tunisiană, Francesca Albanese, care a apărut și în videoclipurile distribuite de GSF, a declarat că, dacă atacul ar putea fi verificat, acesta ar constitui „un atac și o agresiune împotriva Tunisiei și a suveranității tunisiene”. Într-o postare pe „X”, ea a spus că se află în portul Sidi Bou Said și „încearcă să afle adevărul împreună cu autoritățile locale”.

Atac israelian în Siria. A vizat o unitate militară. „O încălcare flagrantă a suveranității” VIDEO
Atac israelian în Siria. A vizat o unitate militară. „O încălcare flagrantă a suveranității” VIDEO
Israelul a efectuat atacuri aeriene în partea centrală şi vestică a Siriei, a anunţat luni seara, 8 septembrie, agenţia de ştiri oficială a ţării, potrivit BBC. Ministerul de Externe...
Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
AUR a lansat un tir de moțiuni de cenzură, duminică, 7 septembrie, împotriva Guvernului Bolojan. Toate cele patru moțiuni de cenzură au eșuat, cu mult sub numărul necesar de voturi pentru a...
#tunisia, #atac drona, #nava, #Greta Thunberg, #Greta Thunberg activista mediu, #razboi Fasia Gaza, #ajutor umanitar Gaza , #Tunisia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Minunea" de la Pristina: Kosovo a rapus nationala de 445.000.000 de euro! Surpriza de proportii
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
DigiSport.ro
Elena Udrea si Ioan Varga au pornit "razboiul": ""Nu a dat banii. A inselat peste 200 de familii"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fotografie falsă cu agresorul livratorului din București și Marian Godină. "Poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI"
  2. Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
  3. UPDATE Accident cu 11 victime în Constanța în urma impactului dintre un microbuz cu și o mașină. A fost activat Plan Roșu de Intervenție FOTO
  4. Un melc a terorizat locatarii unui bloc, la miezul nopții. Aceștia au chemat și poliția
  5. Premierul Ilie Bolojan dă o nouă veste proastă românilor: "Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare"
  6. Secretarul Trezoreriei SUA anunță care vor fi consecințele dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump. „Ar fi un dezastru”
  7. Kremlinul a lansat aplicația de mesagerie care să înlocuiască WhatsApp. Toate informațiile și discuțiile rușilor vor ajunge la serviciile de securitate
  8. Atac israelian în Siria. A vizat o unitate militară. „O încălcare flagrantă a suveranității” VIDEO
  9. O nouă țară arabă se ridică împotriva Hamas și presează gruparea să accepte acordul de pace propus de SUA, în războiul cu Israel. Trebuie să elibereze urgent toți ostaticii
  10. Rolul decisiv pe care îl are China în războiul din Ucraina. Fără sprijinul său, Rusia nu ar putea continua atacurile cu drone