Orașul din România unde mănânci și bei în 50 de restaurante cu doar 90 de lei. Mii de persoane s-au înscris la ediția inaugurală a Tasting Tour VIDEO

Cu doar 90 de lei, pasionații de gastronomie și distracție pot porni într-o aventură culinară unică: într-o singură seară, acces în 50 de restaurante și baruri din centrul Timișoarei, fiecare cu un preparat sau o băutură special gândită pentru traseu. Timișoara Tasting Tour a cucerit publicul încă dinainte de debut, biletele epuizându-se cu săptămâni bune înainte de eveniment.

2.700 de bilete au fost puse în vânzare pentru ediția de sâmbătă, 20 septembrie, toate fiind vândute mult mai repede decât se așteptau organizatorii..

„Am vândut toate biletele de acum două săptămâni și jumătate. Am început vânzările pe 10 iulie, iar pe 27 august evenimentul era deja sold out. Avem un public extrem de tânăr. Din chestionarele făcute reiese că majoritatea participanților au între 25 și 34 de ani, urmați de generația tânără, între 18 și 24 de ani. De la început ne-am dorit să fie un eveniment accesibil, atât pentru comunitatea locală din Timișoara și din împrejurimi, cât și pentru turiști. Nu mai găsești un eveniment de acest fel în România”, a explicat Tania Dinu, din partea organizatorilor de Del Corso Group.

Cei care au cumpărat bilete primesc o brățară de acces care le permite să intre o singură dată în fiecare restaurant sau bar participanto, care pentru prima ediție s-au ridicat la cifra de 50. Toate acestea se află în centrul Timișoarei, mai exact în Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Victoriei și Piața Sfântul Gheorghe.

Experiență culinară în 50 de restaurante

Accesul în eveniment se face pe baza brățării, care trebuie ridicată în ziua de sâmbătă, 20 septembrie, din trei puncte de pick-up: Elements Bespoke Bar, Toffee Coffee sau Berăria 700. Aceasta trebuie purtată pe tot parcursul turului și, împreună cu biletul, garantează degustările incluse.

Restaurantele partenere au rezervat mese speciale pentru participanții la eveniment, dar și-au păstrat locuri disponibile pentru clienții care vin independent.

„Fiecare locație a trebuit să gândească puțin și dimensiunea porțiilor, având în vedere că este vorba de un tasting tour. Nu am vrut să oferim porții întregi de meniu, să facem risipă și ca oamenii să nu mai poată continua după primele două locații. Am dorit ca participanții să experimenteze cât mai multe opriri”, a adăugat Tania Dinu.

Traseul începe la ora 18.00 și se încheie la ora 1.00 noaptea. Restaurantele servesc până la ora 24.00, iar barurile rămân deschise până la 1.00. Participanții vor primi și o hartă cu toate locațiile incluse.

