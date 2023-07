Cetățean turc, sub influența a patru droguri la volan, pe o stradă din Voluntari. Tânărul nu are nici permis de conducere

Un tânăr cu cetăţenie turcă a fost reţinut, duminică, de către poliţiştii din Ilfov după ce a fost prins conducând un autoturism, pe o stradă din oraşul Voluntari, în timp ce se afla sub influenţa stupefiantelor, aparatul drugtest, indicând în cazul său prezenţa în organism a patru substanţe psihoactive. În plus, bărbatul nu are permis de conducere, au mai constatat poliţiştii.

Duminică dimineaţă, în jurul orei 6:55, poliţiştii ilfoveni au oprit în trafic un autoturism care circula pe o stradă din oraşul Voluntari, iar în urma verificărilor au constatat faptul că şoferul, un cetăţean turc, în vârstă de 25 de ani, nu deţinea permis de conducere.

„De asemenea, bărbatul a fost testat de poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov cu aparatul drugtest, care a indicat prezenţa în organism a 4 substanţe psihoactive, context în care a fost condus la o unitate spitalicească, pentru prelevarea de mostre biologice. În urma probatoriului administrat, poliţiştii oraşului Voluntari au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de bărbatul respectiv, urmând ca acesta să fie prezentat procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, informează, duminică după amiază, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Ads