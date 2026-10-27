Termocentrala Turceni rămâne fără Grupul 5 după o avarie la cazan. Reparații la fiecare 4-6 săptămâni în lipsa investițiilor

Autor: Aniela Manolea
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 15:30
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Termocentrala Turceni rămâne fără Grupul 5 după o avarie la cazan. Reparații la fiecare 4-6 săptămâni în lipsa investițiilor
Termocentrala Turceni rămâne fără Grupul 5 după o avarie la cazan FOTO Facebook/Apele Române

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost retras din exploatare marți dimineață, 27 octombrie, și va reveni în sistemul energetic național abia duminică. Situația ar fi comună, avertizează sindicaliștii, cu reparații necesare la fiecare lună - lună și jumătate.

„La SE Turceni, astăzi dimineață, în jurul orei 8.00, s-a spart cazanul la grupul numărul 5, este o defecțiune la cazan și se preconizează că duminică s-ar rezolva și l-ar introduce în sistemul energetic național. Durează mai mult, deoarece trebuie să se răcească instalația pentru ca să se poată lucra acolo. Sunt anumiți timpi care trebuie respectați pentru a putea efectua reparația, vorbim temperaturi de sute de grade. Practic este nevoie de două zile până se răcește ca să se poată lucra. Deci, duminică este posibil, se preconizează că duminică l-ar porni”, a declarat Jan Popescu, președinte executiv Sindicatul Mine Energie Oltenia.

Acesta spune că în condițiile în care la Turceni nu s-a mai investit de ani buni, periodic apar probleme, iar cam o dată la o lună - o lună și jumătate, activitatea trebuie oprită pentru reparații.

„Cel puțin, în ultima perioadă, funcționează o lună, o lună și jumătate și 4-5 zile e oprit tot pentru lucrări, în principiu, în mare parte, pe cazan. E vorba de țevi și de conducte care sunt vechi de ani de zile”, spune sindicalistul.

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, grupul 5 fiind singura capacitate operațională. Reprezentanții CE Oltenia nu au putut fi contactați.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a acestui grup până la sfârșitul primului trimestru din 2028, pe fondul restructurării sectorului energetic și al necesității de a păstra capacități de producție pentru Sistemul Energetic Național în condițiile problemelor de la Centrala de la Cernavodă.

În ceea ce privește SE Rovinari, sucursala CEO Oltenia, miercuri, urmează să reintre în sistemul energetic național un al doilea grup, oprit temporar pentru aprovizionare.

„Sunt lucrările premergătoare acestui lucru. Colegii mei din activitatea de minerit fac eforturi pentru a da cărbunele necesar funcționării. Mâine, Rovinari va funcționa cu două grupuri energetice”, a precizat Popescu.

Acesta spune că este aproape imposibil să funcționeze toate cele trei grupuri de la Rovinari simultan, iar ele sunt operaționale, în general, în funcție de comenzile primite din partea Dispeceratului Energetic Național.

„În funcție de comenzile pe care le vom primi de la Dispeceratul Energetic Național, cele trei grupuri operaționale pot funcționa: unu, două sau chiar și trei simultan pe anumite perioade de timp, pentru că, și nu trebuie să spunem lucruri care nu sunt adevărate, să funcționezi cu trei grupuri din trei pe perioadă lungă de timp este aproape imposibil”, a declarat Popescu.

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