Un oraș scufundat, descoperit în apropierea Muntelui Ararat, ridică întrebări despre originile poveștii biblice a Arcei lui Noe FOTO

Joi, 07 August 2025, ora 20:57
Orașul subacvatic cuprinde o fortăreață gigantică și temple circulare/FOTOX/@dailystar

Un sit arheologic subacvatic, identificat în lacul Van din estul Turciei, ar putea aduce noi perspective asupra originilor mitului potopului și ale Arcei lui Noe, potrivit unor cercetători independenți.

Ruinele, care se află la o adâncime de aproximativ 26 de metri, sunt localizate în apropierea orașului Gevaş, la doar 240 km de Muntele Ararat — muntele considerat în tradiția iudeo-creștină ca fiind locul unde Arca s-ar fi oprit după potop, scrie Daily Mail.

Potrivit unor date geologice citate de cercetători, situl ar fi fost inundat în urmă cu 12.000 până la 14.500 de ani, în urma unei erupții masive a Muntelui Nemrut care ar fi blocat cursul râului Mirat și ar fi provocat inundații în perioada cunoscută sub numele de Younger Dryas — o fază de schimbări climatice majore la sfârșitul ultimei ere glaciare.

Ipoteza nu este acceptată de majoritatea comunității științifice, care consideră că structurile ar putea data din perioada Urartiană (circa 3.000 de ani în urmă) sau chiar din Evul Mediu. Cu toate acestea, cercetătorii independenți susțin că ruinele ar putea fi dovada existenței unei civilizații mult mai vechi, posibil anterioare celor cunoscute din textele mesopotamiene antice.

O ipoteză controversată

Matt LaCroix, un autor și cercetător autodidact, a vorbit despre descoperire într-un episod recent al podcastului Matt Beall Limitless. Acesta susține că lucrările de piatră identificate la fața locului sunt prea sofisticate pentru a fi fost realizate de civilizațiile cunoscute din ultimii 6.000 de ani.

„Elementele arhitecturale – blocuri masive interconectate, îmbinări precise și lipsa oricărui liant vizibil – amintesc de construcții megalitice precum cele de la Sacsayhuamán, în Peru”, a declarat LaCroix, care face parte dintr-o echipă internațională de scafandri ce plănuiește o nouă expediție la sit în luna septembrie.

Complexul scufundat se întinde pe o suprafață de peste 800 de metri și include o fortificație din piatră, temple circulare și un element sculptat cu simbolul „Floarea Vieții”, un motiv străvechi care a fost identificat și la situri sacre din America de Sud.

Descoperire veche, interes reînnoit

Ruinele au fost descoperite inițial în 1997 de cineastul subacvatic turc Tossen Salin, în cadrul unor cercetări asupra biodiversității lacului Van. Deși existența lor este confirmată de arheologi, până acum ele nu au fost studiate sistematic sau datate cu precizie.

LaCroix citează analize geologice și prelevări de sol care sugerează că o erupție majoră a Muntelui Nemrut a ridicat nivelul lacului Van cu peste 30 de metri. Din cauza faptului că piatra nu poate fi datată cu carbon, cercetătorii speră să găsească materiale organice – sedimente sau artefacte – care să ofere indicii clare despre vechimea construcțiilor.

Povești paralele: de la Mesopotamia la Biblie

Povestea biblică a potopului și a Arcei lui Noe are rădăcini în miturile antice mesopotamiene. Tăblițele cuneiforme descoperite în Irakul de astăzi, în special Epopeea lui Ghilgameș, Atrahasis și Geneza din Eridu, relatează o catastrofă globală și un salvator ales de zei — figuri mitice precum Ziusudra sau Utnapiștim, considerate de unii cercetători drept precursorii lui Noe.

Excavările din situl Shuruppak, un oraș antic din Sumer, au scos la iveală un strat distinct de aluviuni care ar putea corespunde unui astfel de potop. De asemenea, o hartă babiloniană străveche marchează zona Araratului ca loc de importanță mitică.

În acest context, susține LaCroix, ruinele subacvatice de la Van pot fi privite nu ca o infirmare, ci ca o contextualizare arheologică a poveștii biblice.

Întrebări rămase

„Civilizația care a construit aceste temple a făcut-o pe teren înalt și stabil. Au crezut că va dăinui pentru totdeauna,” spune LaCroix. „Dar un eveniment geologic ar fi putut schimba brusc peisajul.”

Ipoteza unei civilizații pierdute, capabilă de construcții avansate cu mii de ani înaintea celor cunoscute, este considerată speculativă de mulți arheologi. Deocamdată, nu există dovezi concrete care să ateste o astfel de civilizație în regiunea Anatoliei, în perioada presupusă.

Studierea unui sit subacvatic la peste 25 de metri adâncime presupune provocări tehnice considerabile, iar interpretarea dovezilor necesită rigurozitate științifică și colaborare internațională.

Până când astfel de cercetări vor fi efectuate și publicate într-un cadru academic, concluziile privind originile și semnificația sitului rămân deschise dezbaterii.

