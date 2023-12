Șoc în parlamentul Turciei. Un deputat a făcut atac de cord la scurt timp după ce a spus că evreii vor suferi ”mânia lui Allah” VIDEO

Un deputat din partea Partidului Saadet din Turcia, Hasan Bitmez, a făcut atac de cord și s-a prăbușit la scurt timp după ce a spus de la tribuna Parlamentului turc că evreii, care se află în război cu Hamas, vor suferi "mânia lui Allah".

Imediat după ce Bitmez s-a prăbușit la podea, mai mulți politicieni turci au alergat spre tribună și au încercat să-i acorde primul ajutor.

Ulterior, o echipă medicală a fost chemată de urgență în sala Adunării Generale, notează site-ul turc trthaber.com. Bitmez, care a fost supus unui masaj cardiac timp îndelungat, a fost scos din încărere pe o targă.

Deputatul a fost transportat la spital în stare critică, fiind internat la Terapie Intensivă.

Drama in the Turkish Parliament today.

The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".

Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn