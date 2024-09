Turcia a cerut oficial aderarea în organizația BRICS. Care sunt repercusiunile pentru NATO

Turcia a depus în mod oficial cerere de aderare la BRICS, prin care Ankara încearcă să-şi redeseneze rolul pe scena internaţională, printr-o diversificare a relaţiilor, cu scopul de a fi mai puţin dependentă de Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite, relatează RFI.

Grupul BRICS+ este o coaliţie economică din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud.

