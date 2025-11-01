Scandalul care zguduie fotbal: un arbitru a plasat peste 18.000 de pariuri

Arbitrii din Tucia pariază masiv FOTO X SoccerTurkish

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat vineri 149 de arbitri şi arbitri asistenţi, după ce o anchetă a scos la iveală faptul că oficialii care activau în ligile profesioniste din ţară ar fi pariat pe meciuri de fotbal.

Comisia de Disciplină a federaţiei a impus interdicţii cuprinse între opt şi 12 luni pentru 149 de arbitri implicaţi în activităţi de pariuri, în timp ce anchetele privind alţi trei arbitri sunt încă în curs.

TFF a publicat lista completă a numelor pe site-ul său şi a declarat că sancţiunile au fost stabilite ţinându-se cont de „gravitatea faptei”. Nu au fost furnizate detalii suplimentare despre anchetele în curs sau despre cazuri.

Preşedintele TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, a declarat că ancheta federaţiei — bazată pe date provenite de la instituţii de stat — a revelat că 371 din cei 571 de arbitri activi din ligile profesioniste din Turcia aveau conturi de pariuri, iar 152 dintre ei pariau activ.

„Există o criză morală în fotbalul turc. Nu există o structură. Problema fundamentală care stă la baza fotbalului turc este una de natură etică”, a declarat Haciosmanoglu pentru CNN.

„Întrebaţi orice arbitru, dacă există măcar unul care nu şi-a primit banii, voi demisiona din funcţia de preşedinte al federaţiei. De fapt, le-am mărit veniturile anul trecut şi le-am mărit din nou anul acesta.”

Haciosmanoglu a declarat că unii arbitri au plasat un număr uluitor de pariuri, unul dintre ei pariind de 18.227 de ori, iar 42 de arbitri pariind pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal fiecare. Alţii au fost descoperiţi că au plasat pariuri o singură dată.

