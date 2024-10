Atentat terorist lângă Ankara. Doi bărbați au deschis focul la cea mai importantă uzină militară aero-spațială din Turcia VIDEO FOTO

Un atac terorist a avut loc în apropiere de Ankara, la cea mai importantă uzină militară aero-spațială a Turciei. Cel puțin doi bărbați au deschis focul, iar unul dintre ei pare să se fi detonat. Autoritățile turce confirmă că există victime, atât decedați, cât și răniți.

Ministrul de Interne al Turciei a anunțat pe Twitter că “a fost comis un atac terorist împotriva industriei aerospațiale a Turciei… Din păcate, avem martiri și oameni răniți”, relatează biziday.ro.

Pe rețelele de socializare au fost postate videoclipuri care surprind o explozie, precum și focuri de armă auzite înainte și după incident.

❯ #Ankara | 2 people carried out the attack, one of them blew himself up, and the other clashed with security forces.

❯ #BREAKING | 🇹🇷 LIVE-VIDEOS the first moments of the explosion in Ankara

Martorii susțin că este vorba de cel puțin doi atacatori, iar unul dintre ei s-ar fi aruncat în aer, în timp ce cel de-al doilea a deschis focul asupra paznicilor.

Sediului companiei TAI (Turkish Aerospace Industries), se află la aproximativ 40 km de Ankara. Aceasta se ocupă mai ales de aeronave militare, inclusiv drone, variante adaptate ale avionului american F-16, dar și componente pentru programul aeronavei invizibile F-35.

#Turkey (#Türkiye) 🇹🇷: Several #PKK militants carried out an attack against Turkish Aerospace Industries (#TUSAŞ) in the city #Ankara.

Militants detonated explosives and conducted shooting attacks with AKS-74U carbines with silencer & taped mags and AKM / AK-74 assault rifle. pic.twitter.com/qJlstJCXVS