Autoritățile turce dau vina pe Partidul Muncitorilor din Kurdistan pentru atentatul de lângă Ankara. Ultimul bilanț al atacului: cinci morţi şi 22 de răniţi VIDEO

Ali Yerlikaya, ministrul turc de Interne, a desemnat miercuri, 23 octombrie, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care luptă împotriva guvernului, drept "foarte probabil" responsabil de atentatul asupra sediului unei companii din industria de apărare a Turciei, lângă capitala Ankara, în care au fost ucise cinci persoane, potrivit unui nou bilanţ, relatează AFP.

"Procesul de identificare şi căutare a amprentelor digitale continuă şi vom spune ce organizaţie teroristă se află în spatele atentatului... Modul în care a fost efectuată această acţiune este cel mai probabil legat de PKK", a declarat ministrul, care a anunţat un nou bilanţ de cinci morţi şi 22 de răniţi.

La rândul său, ministrul Apărării Yasar Guler a vorbit, de asemenea, despre posibila responsabilitate a PKK: "Aşa cum fac întotdeauna, au încercat să tulbure pacea naţiunii noastre, efectuând un atac abominabil şi dezonorant".

"Întotdeauna le dăm acestor sceleraţi ai PKK pedeapsa pe care o merită, dar ei nu revin niciodată la raţiune. Nu vom înceta să-i urmărim până când ultimul terorist nu va fi eliminat şi îi vom face să sufere pentru ceea ce au făcut", a dat asigurări ministrul turc.

Reportedly A woman fighter known as Farah has been identified among the three fighters who carried out the attack on #Türkiye #Ankara She is a Kurdish girl and a victim of gang r@pe by Turkish Army Soldiers. pic.twitter.com/PQ9wkQKDTQ