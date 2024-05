Imagine panoramică din Istanbul FOTO / Facebook Vacanțe do it yourself

Sezonul estival se apropie, însă cei care au plecat deja în vacanțe în destinațiile adorate de români împărtășesc impresii pe grupurile dedicate.

O româncă a mers cu mașina în Istanbul și a relatat aventura de care a avut parte când a fost nevoie să găsească o soluție pentru a parca mașina. Aceasta a precizat că informația ar putea fi prețioasă pentru cei care merg pentru prima dată în Turcia.

"Noi am aflat-o la fața locului și ne-a cam șocat"

"Pentru cei care merg pentru prima dată cu mașina la Istanbul, aș vrea să împărtășesc o informație, pe care noi am aflat-o la fața locului și ne-a cam șocat și ne-ar fi plăcut să o știm de dinainte.

Dacă sunteți cazați în zona Sultanahmet (Centrul vechi), străzile sunt mici și înguste și bineînțeles nu aveți unde parca. Noi am întrebat la recepția hotelului și ne-au spus să căutăm "otopark", acestea ar fi mici parcări păzite. Am pus pe Google Maps și am găsit destule.

Când am ajuns la una din ele, am văzut că nu este de fapt o parcare normală, cu barieră, bon de intrare etc. Nuu... era pur și simplu parcarea din spatele unui bloc de locuințe, pe care niște domni o "administrau". Într-adevăr au pus camere de filmat acolo. Dar cel mai șocant lucru a fost, când să dăm să plecăm, ne-au cerut să le lăsăm cheia de la mașină lor, am rămas puțin cam... poftim?"

"Au nevoie de cheile tuturor mașinilor ca să le mute în fiecare zi"

"Se pare că ei umplu parcarea complet, adică lasă mașinile să parcheze una în fața celeilalte și să se blocheze practic una pe alta, și au nevoie de cheile tuturor mașinilor ca să le mute în fiecare zi, să aducă în față mașinile de mai în spate pentru turiștii care pleacă în acea zi etc.

Cei care ați mai fost la Istanbul, probabil știați de chestia asta și o să spuneți că e total safe. Poate în 99% din cazuri o fi, dar dacă îți fură mașina, compania de asigurări nu o să aibă prea multă empatie pentru tine, dat fiind că ți-ai dăruit cheia unui necunoscut de bunăvoie, așa că am ales să plecăm.

Pentru cei care îmi împărtășesc opinia că e cel puțin ciudat (să nu mai zic riscant) să îți lași cheia mașinii la un necunoscut, recomand BAHSER OTOPARK (puneți exact așa pe Google maps) - ei nu cer cheia de la mașină, și chiar îți dau o mică chitanță pentru plata parcării.

Altfel, vacanțe plăcute în Istanbul - chiar aveți ce vizita", a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.

