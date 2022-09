Motivul pentru care cea mai mare bancă privată din Turcia se retrage din Rusia

Cea mai mare bancă privată din Turcia, İşbank (Türkiye İş Bankası), a anunţat că a suspendat activitatea cu sistemul de plăţi rusesc Mir, se arată într-un comunicat al companiei citat de canalul turc de televiziune Bloomberg HT.

Decizia băncii vine ca urmare a faptului că, la începutul lunii septembrie, Trezoreria SUA a amenințat cu sancțiuni împotriva companiilor care ajută autoritățile ruse să folosească cardurile Mir în afara Federației Ruse, arată trendingnewsbuzzer.com.

İşbank este cea mai mare bancă privată din Turcia din punct de vedere al activelor.

Financial Times a raportat anterior că SUA și UE au intensificat presiunea asupra Turciei, temându-se că Rusia ar putea ocoli sancțiunile occidentale prin sectorul bancar turc, mai arată sursa citată.

The largest #Turkish private bank, Iş Bankası, has stopped working with #Russian "Mir" cards due to the threat of falling under #US sanctions. pic.twitter.com/dtPP6FWTWv