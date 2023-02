În timp ce numărul morților cutremurului care a lovit Turcia și Siria la februarie a depășit cifra de 40.000, continuă și salvările miraculoase de sub dărămături.

Astfel,frații Muhammed Enes Yeninar, de 17 ani, și Abdulbaki, de 20 de ani, au fost scoși de sub grămezile de moloz din Kahramanmaraş după 198 de ore, adică după peste 8 zile.

Cei doi frați au recunoscut că au supraviețuit cutremurului alimentându-se cu pudră proteică, singura sursă de hrană pe care o aveau la dispoziție.

🇹🇷 | URGENT: BROTHERS RESCUED WITH LIFE 198 HOURS AFTER THE EARTHQUAKE 🙏♥️👏:

Muhammed Enes Yeninar, 17, and Abdulbaki, 20, who were rescued from the rubble in Kahramanmaraş after 198 hours, said they survived by drinking protein powder.#Turkey pic.twitter.com/hySYKIV7oS