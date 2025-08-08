Turcia testează noi arme inteligente cu drona Akinci, propulsată de motoare ucrainene VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 08 August 2025, ora 21:03
Turcia testează noi arme inteligente cu drona Akinci, propulsată de motoare ucrainene VIDEO
Drona de atac Bayraktar Akinci FOTO:X @gztcom

Compania turcă Baykar a publicat recent imagini video în care drona de atac Bayraktar Akinci, echipată cu motoare turbopropulsoare ucrainene, testează arme inteligente de tip „loitering” de ultimă generație, inclusiv modelele Alpagut și Eren, cunoscute pentru precizia lor ridicată.

Materialul video, difuzat pe platforma X de Selçuk Bayraktar – director tehnic și coproprietar al Baykar – prezintă Akinci rulând pe pista de decolare, ridicându-se de la sol și efectuând lovituri de precizie, toate sub controlul unei stații de comandă terestră.

Drona este propulsată de două motoare AI-450T fabricate în Ucraina, care îi permit să atingă altitudini de peste 12.000 de metri și să rămână în aer până la 24 de ore, îndeplinind atât misiuni de recunoaștere, cât și de atac la distanță.

În timpul testelor recente, Akinci a reușit să lanseze cu succes munițiile inteligente de tip „loitering” Alpagut și Eren – capabile să planeze deasupra țintelor și să lovească cu acuratețe o varietate de obiective, de la blindate la infrastructură militară.

Cooperare strategică între Turcia și Ucraina

Dezvoltarea dronei Akinci a început în 2018, când Baykar a prezentat primul prototip. Un an mai târziu, compania a semnat un acord de colaborare cu firma ucraineană de stat Ukrspetsexport, vizând integrarea tehnologiilor de precizie și a motoarelor AI-450T în cadrul proiectului. La scurt timp, primele două motoare au fost livrate pentru integrare.

Drona a fost prezentată oficial în cadrul festivalului tehnologic Teknofest 2019 și are o anvergură de 20 de metri, putând transporta o încărcătură utilă de până la 1.350 kg – de la rachete aer-sol, până la bombe ghidate și muniții inteligente.

Structura modulară a Akinci permite adăugarea de sisteme suplimentare în viitor, inclusiv senzori avansați, radar cu scanare electronică (AESA) și camere optice de înaltă rezoluție.

Baykar a devenit cunoscută la nivel global după ce dronele sale au fost utilizate de armata ucraineană în primele luni ale invaziei ruse din 2022, fiind lăudate pentru eficiența în distrugerea blindatelor rusești. Între timp, rolul acestor sisteme s-a orientat preponderent spre misiuni de recunoaștere, în contextul în care Rusia și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de apărare antiaeriană și de război electronic.

Proiecte industriale comune

În octombrie 2024, Baykar a semnat un acord confidențial cu Ucraina în cadrul expoziției Saha Expo de la Istanbul, potrivit publicației Kyiv Post.

Parteneriatul între Baykar și Ucraina s-a extins în timp. În 2022 au apărut informații despre planuri de construire a unei fabrici în regiunea Kiev, iar în iunie 2023 autoritățile turce au acordat Ucrainei licența necesară pentru producția locală a dronelor. Până în februarie 2024, directorul general al Baykar confirma că lucrările la uzină erau deja în curs, cu finalizare estimată într-un an. Odată operațională, unitatea va putea produce până la 120 de drone anual.

Baykar, companie cu legături strânse cu conducerea politică de la Ankara, este condusă tehnologic de Selçuk Bayraktar, ginerele președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Această apropiere a generat speculații în presa locală privind un posibil rol politic pentru Bayraktar în viitor.

