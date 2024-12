Un elicopter medical s-a lovit de clădirea spitalului din curtea căruia decolase. Toți oamenii de la bord au murit FOTO VIDEO

Patru persoane au murit duminică, într-un accident aerian în sud-vestul Turciei, când un elicopter de ambulanţă a intrat în coliziune cu o clădire a unui spital şi s-a prăbuşit la sol, transmite Reuters, citată de News.ro.

Elicopterul decolase de la Spitalul de Formare şi Cercetare Mugla, transportând doi piloţi, un medic şi un alt angajat medical, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii din Turcia.

Guvernatorul regional al Mugla, Idris Akbiyik, a declarat că elicopterul a lovit mai întâi etajul patru al clădirii spitalului înainte de a se prăbuşi la sol.

Nicio persoană aflată în clădire sau la sol nu a fost rănită.

Cauza accidentului, care a avut loc într-o ceaţă densă, este în curs de investigare. Imaginile de la faţa locului arată resturi ale accidentului împrăştiate în jurul zonei exterioare a clădirii spitalului, cu mai multe ambulanţe şi echipe de urgenţă la faţa locului.

Eurocopter EC135 helicopter crashes while taking off in fog at the Muğla Training and Research Hospital in southwestern Türkiye, claiming the lives of four health care personnel.

