Erdogan s-a așezat la coadă la vot și a produs un șoc. Cum a reacționat persoana din fața sa VIDEO

Cei doi candidaţi principali la alegerile prezidenţiale din Turcia, inclusiv preşedintele în exerciţiu Recep Tayyip Erdogan, au votat duminică la prânz, în ceea ce se aşteaptă să fie un scrutin extrem de strâns, interesul electoratului fiind dovedit de cozile lungi de aşteptare la secţiile de vot, în întreaga ţară, încă de la deschiderea urnelor, relatează AFP.

Părând obosit, Erdogan, care a sosit la secţia de votare din Üsküdar, un district conservator din partea asiatică a Istanbulului, a urat "un viitor profitabil pentru ţară şi pentru democraţia turcă", subliniind "entuziasmul alegătorilor", chiar şi în zonele afectate de cutremurul din 6 februarie, care a făcut cel puţin 50.000 de morţi.

Pe rețelele sociale circulă și un material filmat cu Erdogan așezându-se la coadă și provocându-i bărbatului din fața sa un adevărat șoc. Acesta din urmă pare să-l invite pe președinte să sară rândul, însă Erdogan și staff-ul său s-au amuzat vizibil.

When you realise it is Erdogan standing behind you pic.twitter.com/puFJBxfUdm