Explozie puternică la o fabrică de muniție din estul Turciei. Cel puțin 12 morți și 3 răniți

O explozie s-a produs marți într-o fabrică de muniție din orașul Balıkesir din estul Turciei. Explozia s-a soldat cu cel puțin 12 morți și 3 răniți, potrivit CNN Turk.

‼️ BREAKING: An explosion occurred at a factory producing explosives in Balıkesir Province, Turkey

According to local media, 12 people were killed and three were injured. Authorities have ruled out the risk of another explosion and the possibility of sabotage. pic.twitter.com/mdRbAAzc9L