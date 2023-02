Imagini cutremurătoare din Turcia. Un copil mic e scos în viață de sub dărămături VIDEO

Un seism de magnitudinea 7,8 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 4.17 (3.17 ora României), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri, al cărui epicentru a fost localizat în districtul Pazarcık, în apropiere de Gaziantep, în provincia Kahramanmaras (sud-est).

Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani în Turcia, iar replici au avut loc în regiune, surpând case și drumuri şi scoţând oameni în stradă. Se pare că numărul morților a depășit cifra de 1.000 de persoane, în timp ce numărul răniților e de peste 5.000.

Echipele de intervenție se află printre dărămături, în căutarea supraviețuitorilor, pe rețelele sociale apărând deja imagini cu eforturile salvatorilor, care au izbutit să scoată în viață inclusiv un copil mic, de numai câțiva ani.

A Powerful 7.8 magnitude #earthquake hits Turkey.

The moment when rescue 🛟 team rescued a child alone without his family. In Türkiye's southern provinces#Turkey #deprem #Gaziantep #nurdagi #earthquakeinturkey pic.twitter.com/vmrnBstsJm