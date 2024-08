Imagini cu încăierarea sângeroasă din Parlamentul turc. De la ce a pornit scandalul și câți oameni au fost răniți VIDEO FOTO

O încăierare violentă a izbucnit vineri, 16 august, în parlamentul turc în timpul unei sesiuni la care era dezbătută situaţia unui deputat de opoziţie aflat în închisoare, transmite AFP.

Cel puţin doi deputaţi au fost răniţi în timpul scandalului. Violenţele au izbucnit când un deputat al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP - formaţiunea preşedintelui Recep Tayyip Erdogan), Alpay Ozalan, l-a lovit cu pumnul pe deputatul de opoziţie Ahmet Sik, în timp ce acesta din urmă critica guvernul în declaraţia sa despre deputatul reţinut, Can Atalay.

Au intervenit apoi şi alţi deputaţi, astfel că dezbaterea a degenerat într-o încăierare în care zeci de parlamentari s-au bătut timp de aproape o jumătate de oră.

Turkey's ruling AK Party (AKP) lawmakers and opposition lawmakers engage in a scuffle during an extraordinary meeting of the Turkish parliament to discuss jailed opposition lawmaker Can Atalay's return to the assembly.

