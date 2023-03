Incidente grave la un meci în Turcia. Jucătorii s-au bătut și s-a aruncat inclusiv cu un cuțit pe teren VIDEO

Meciul dintre Bursaspor și Amedspor a degenerat în haos, în timp ce fanii și jucătorii s-au dezlănțuit înainte, în timpul și după întâlnirea lor disputată.

Diferite înregistrări video de pe rețelele de socializare arată suporterii furioși aruncând obiecte, inclusiv sticle de apă, petarde și un cuțit pe terenul din Turcia.

Fanii echipei gazdă au fost, de asemenea, acuzați că au intonat scandări antikurde pe tot parcursul meciului.

Propriul cont de Instagram al lui Amedspor a distribuit o înregistrare video în direct cu jucătorii lui Bursaspor care au luat cu asalt terenul de joc și și-au atacat adversarii în timp ce se încălzeau.

Bătaia a fost postată ulterior pe rețelele de socializare ale clubului Amedspor catalogând incidentul drept un "atac" al echipei Bursaspor.

Paradoxal, în ciuda violențelor de dinainte, meciul s-a desfășurat conform planului.

A football match does not stop the Turkish nationalists from showing their true colours towards Kurds. This is how Kurds are treated in Turkey people. This was in todays match between Turkey’s Bursaspor and Kurdistan’s Amedspor. Yes I said Kurdistan, cry. pic.twitter.com/aAldDXDrc9