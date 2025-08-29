Lovitură dură pentru Netanyahu. Turcia și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele israeliene

Un înalt diplomat turc a declarat vineri, 29 august, că Ankara și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele israeliene, o sursă diplomatică declarând pentru AFP că interdicția se aplică zborurilor „oficiale”, scrie France24.

Legăturile dintre Turcia și Israel au fost zdruncinate de războiul Israelului împotriva Hamas în Gaza, Ankara acuzând Tel Aviv-ul de comiterea unui „genocid” în micul teritoriu palestinian - un termen respins categoric de Israel - și suspendând toate legăturile comerciale în mai anul trecut.

„Ne-am închis porturile pentru navele israeliene. Nu permitem navelor turcești să intre în porturile israeliene... Nu permitem navelor container care transportă arme și muniții către Israel să intre în porturile noastre și nici nu permitem aeronavelor lor să intre în spațiul nostru aerian”, a declarat ministrul de externe Hakan Fidan parlamentarilor într-un discurs televizat.

Rugată să clarifice remarcile ministrului, o sursă diplomatică turcă a declarat că spațiul său aerian este „închis tuturor aeronavelor care transportă arme (către Israel) și zborurilor oficiale ale Israelului”.

Nu a fost imediat clar când au fost introduse restricțiile privind spațiul aerian.

În noiembrie, Turcia a refuzat să permită avionului președintelui israelian să traverseze spațiul său aerian, forțându-l să anuleze o vizită planificată la conferința climatică COP29 din Azerbaidjan.

Iar în mai, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anulat o vizită la Baku după ce Ankara ar fi refuzat dreptul de survolare.

Întreruperea comerțului

Luni, 25 august, ZIM, cea mai mare firmă de transport maritim din Israel, a declarat că a fost informată că, în conformitate cu noile reglementări adoptate de Ankara pe 22 august, „navele care sunt deținute, administrate sau operate de o entitate legată de Israel nu vor avea voie să acosteze în porturile turcești”.

Informația a fost făcută publică într-un document depus la Bursa de Valori din New York (NYSE), în care ZIM a avertizat că se așteaptă ca noua reglementare să „aibă un impact negativ asupra rezultatelor financiare și operaționale ale companiei”.

Interdicția s-a extins și la alte nave care transportă marfă militară destinată Israelului, a precizat compania.

„Separat... navelor care transportă marfă militară destinată Israelului nu li se va permite să acosteze în porturile turcești; în plus, navelor sub pavilion turcesc li se va interzice să acosteze în porturile israeliene.”

Remarcile lui Fidan au fost prima recunoaștere publică a interdicției.

„Nicio altă țară nu a întrerupt comerțul cu Israelul”, a declarat el parlamentarilor turci într-o sesiune de urgență privind criza din Gaza.

Oficialii turci au insistat în repetate rânduri că toate legăturile comerciale cu Israelul au fost întrerupte, promițând că nu va exista nicio normalizare atâta timp cât războiul din Gaza continuă.

Însă unele figuri ale opoziției turce au acuzat Ankara că permite continuarea comerțului, în special permițând transporturilor de petrol din Azerbaidjan să treacă prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) care traversează Turcia - afirmații respinse de ministerul energiei din Turcia ca fiind „complet nefondate”.

Deși Azerbaidjanul a fost mult timp unul dintre principalii furnizori de petrol ai Israelului, datele publicate pe site-ul său web al vămilor de stat în acest an nu mai arătau Israelul ca fiind una dintre țările care achiziționează petrol din Baku, a relatat ziarul israelian Haaretz la începutul acestui an.

