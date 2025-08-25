Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă. Elogia infrastructura realizată de guvern VIDEO/FOTO

Ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a primit o amendă pentru depășirea vitezei legale după ce a postat pe X un videoclip cu el însuși în timp ce conduce o mașină cu 225 km/h pe autostradă, aproape dublul vitezei legale, fiind criticat pe rețelele sociale și nevoit să-și ceară scuze public, relatează luni Reuters.

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk și extrase dintr-un discurs al președintelui Recep Tayyip Erdogan care elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp ce trece în viteză cu mașina sa pe lângă alte automobile pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Niğde.

Poliția rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turcești (280 de dolari) pentru depășirea limitei de viteză la circa 50 km de capitala Ankara.

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a postat o imagine cu amenda pe platforma socială X, cu mesajul: 'Prezint scuze națiunii noastre'.

Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h.

Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale.

