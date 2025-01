Momentul șocant când un bloc cu 3 etaje se prăbușește din senin în Turcia. Doi oameni au fost salvați. Pompierii caută sub dărâmături posibili supraviețuitori VIDEO

Un imobil cu trei etaje s-a prăbușit din senin în orașul Konya, situat în centrul Turciei, lăsând posibil un număr necunoscut de persoane blocate sub dărâmături, conform informațiilor din presa turcă.

Televiziunea NTV a raportat că, potrivit datelor preliminare, clădirea era goală în momentul incidentului. În schimb, agenția DHA a menționat că două persoane au fost salvate, dar un număr nedeterminat ar putea fi prins sub ruine.

Guvernatorul provinciei Konya, Ibrahim Akin, a declarat pentru TRT Haber că, conform primelor informații, cinci persoane se aflau în clădire în momentul prăbușirii.

„Două persoane au fost salvate. Eforturile de a-i recupera pe ceilalți, care sunt blocați sub dărâmături, sunt în desfășurare. Cauza prăbușirii este în curs de investigare”, a afirmat guvernatorul.

