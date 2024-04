O persoană a fost ucisă, șapte rănite și aproape 200 au rămas blocate în aer, vineri, 12 aprilie, după ce un stâlp care susținea telegondolele s-a prăbușit în apropierea stațiunii turcești Antalya.

Elicoptere echipate cu vedere pe timp de noapte au fost chemate pentru a salva 184 de persoane rămase blocate în cabinele sistemului de teleferic, a declarat primarul din Antalya, Muhittin Bocek, într-un comunicat, vineri seara.

More than 40 people are still stranded in cable cars on a mountain in Turkey after an accident on the Tunektepe cable car near Antalya on Friday. There has been one fatality and 10 injuries reported so far.pic.twitter.com/s15yOO3i7r