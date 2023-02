Norocul unei întregi echipe de fotbal la cutremurul din Turcia: ”Hotelul s-a prăbușit complet”

Echipa Kasimpaşa, din prima ligă turcă, a scăpat fără mari probleme din cutremurele devastatoare de la începutul săptămânii trecute, având norocul schimbării hotelului în ultimul moment, relatează posta.com.tr.

Kasimpaşa a disputat la Hatay un meci cu Hatayspor în 5 februarie, înainte de cutremurul care a avut loc în noaptea dinspre 5 spre 6 februarie. Echipa a rămas peste toapte în Hatay, astfel că a trăit acolo cutremurul devastator.

Preşedintele clubului, Hilmi Oksuz, a declarat că echipa era cazată în mod normal la alt hotel, care s-a prăbuşit complet la cutremur. Hotelul a fost schimbat la dorinţa tehnicianului Selcuk Inan, care era de părere că motivaţia echipei poate fi afectată în cazul cazării la un hotel din oraş şi a preferat un hotel aflat mai aproape de stadion.

Portarul Erdem Canpolat a vorbit pentru Bild despre cum au trăit cutremurul el şi colegii săi.

“Hotelul la care trebuia să stăm iniţial s-a prăbuşit complet. Dacă privim în urmă, am avut mare noroc că nu am stat acolo. Putea fi mult mai rău. A fost iad. Era trecut puţin de ora 04.00. M-am trezit simţind că se zdruncină hotelul, dar credeam că este un vis şi m-am culcat la loc. Dar apoi hotelul s-a zdruncinat din nou. Geamurile s-au făcut praf, televizorul şi veiozele au zburat în cealaltă parte a camerei, un dulap s-aa răsturnat. M-am adăpostit sub plapumă în speranţa că Allah ne va apăra. Hotelul se putea prăbuşi. Ştiam că trebuie să ies repede. Am trecut peste bucăţile de geam purtând un tricou, pantaloni şi papucii de la hotel, făcuţi din material de prosop. Pe hol m-am întâlnit cu ceilalţi jucători. M-au întrebat: ‘Ce se întâmplă? Putem ieşi în viaţă de aici?’”, a declarat Canpolat, potrivit goal.com.

Ads