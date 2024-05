Poliţia turcă a reţinut miercuri 210 persoane, după ce a folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a-i împiedica pe protestatari să ajungă în Piaţa Taksim, punctul tradiţional al mitingurilor de 1 Mai din Istanbul, relatează Reuters, citând un bilanţ anunţat de ministrul de Interne Ali Yerlikaya.

Preşedintele Tayyip Erdogan a declarat în ajunul zilei de 1 Mai că protestele anuale nu vor avea loc în Piaţa Taksim, care a fost izolată de poliţie. Experţii juridici spun că această măsură încalcă dreptul turcilor de a organiza reuniuni şi demonstraţii publice, drept susţinut de Curtea Constituţională într-o hotărâre din octombrie anul trecut.

Liderul principalului partid de opoziţie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), Ozgur Ozel, a cerut ca mitingul să se desfăşoare în piaţă, în ciuda interdicţiei emise de biroul guvernatorului din Istanbul. "Dacă 1 Mai nu este sărbătorit în principala piaţă a ţării, democraţia este în pericol. Această luptă va continua până când Taksim va fi liberă", a declarat Ozel reporterilor.

May Day in Turkey: Workers clash with police after the Turkish government banned May Day protests in central Taksim Square in Istanbul. pic.twitter.com/qd9i9TyBvi