Primarul din Istanbul, principalul rival al lui Erdogan, a fost reținut de polițiști cu câteva zile înainte de a-și anunța candidatura la alegerile prezidențiale

Autoritățile turce l-au reținut miercuri pe principalul rival politic al președintelui Tayyip Erdogan sub acuzații care includ corupția și sprijinirea unui grup terorist, ceea ce principalul partid de opoziție a numit „o tentativă de lovitură de stat împotriva viitorului nostru președinte.”

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, membru al Partidului Republican al Poporului (CHP), este vizat de două anchete separate care includ și acuzații de conducere a unei organizații criminale, mită și trucarea licitațiilor, arată Reuters.

Partidul lui Imamoglu era pe cale să-l desemneze în zilele următoare drept contracandidat al lui Erdogan, care conduce Turcia de peste două decenii. Primarul, aflat la al doilea mandat, este considerat un competitor redutabil în orice viitor scrutin.

