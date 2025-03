Tensiunile sunt în creștere la Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei, după ce primarul metropolei, Ekrem İmamoğlu, liderul neoficial al opoziției, a fost arestat.

În aceste ore, tinerii, mai ales studenții, au ieșit pe străzi pentru a protesta contra acestei decizii a autorităților. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum polițiștii, în echipament de intervenție, încearcă să-i țină în loc pe tinerii protestatari, care sunt neînarmați. Se observă și tineri căzuți pe asfalt, în timp ce polițiștii încearcă să-i imobilizeze. Ciocnirile au avut loc în preajma Universității din Istanbul, care i-a anulat diploma de studii a lui Ekrem İmamoğlu. Autoritățile turce au interzis orice miting la Istanbul pentru următoarele patru zile.

În jurul orei 16, pe contul de Facebook al primarului İmamoğlu a fost postat un nou mesaj anti-Erdogan: "Această națiune nu se va închina în fața ta".

Arestarea primarului s-a produs după ce Partidul Republican al Poporului (CHP), din care face parte, se pregătea să-l nominalizeze drept candidat la alegerile prezidențiale, împotriva actualului șef al statului, Recep Erodogan, aflat la putere în Turcia de peste 20 de ani.

Istanbul Erupts!

Clashes break out as students face off with police over the detention of Mayor Imamoglu. Protests grow, tensions rise! pic.twitter.com/Bajk3bxlXI