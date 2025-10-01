Germania înfrânge Turcia în „războiul kebabului”. „Dönerul aparține Germaniei”

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:20
Germania înfrânge Turcia în „războiul kebabului”. „Dönerul aparține Germaniei”
Kebap Foto: Pixabay

Turcia a renunțat la o propunere controversată care ar fi însemnat reguli stricte pentru prepararea kebabului döner în Uniunea Europeană (UE).

Inițiativa ar fi afectat semnificativ industria germană de kebab, care s-a dezvoltat altfel față de originalul turcesc, potrivit BBC.

Regulile propuse

Se pare că propunerea turcilor viza obținerea unei etichete „Specialitate tradițională garantată” pentru kebapul döner, iar asta ar fi însemnat impunerea unor restricții asupra ingredientelor folosite.

Turcia a precizat că dönerul ar trebui considerat un fel de mâncare națională care s-a răspândit în UE odată cu migrația turcă.

Federația Internațională a Donerului din Turcia (Udofed) a cerut Uniunii Europene să impună reguli uniforme în întregul bloc comunitar.

Astfel, regulile includeau:

-Utilizarea exclusivă a cărnii de vacă de peste 16 luni, miel de cel puțin șase luni sau pulpe și piept de pui

-Interzicerea cărnii de vițel și curcan

-Felierea cărnii la o grosime de 3-5 mm

-Reglementarea tipului de cuțit și a marinadelor

Ce spune Germania

Industria germană de kebap s-a opus acestei inițiative. Ea este sprijinită și de guvernul de la Berlin.

Ministerul german al Alimentației și Agriculturii a primit propunerea Turciei „cu o oarecare uimire”.

Și fostul ministru german al Alimentației și Agriculturii, Cem Özdemir, a reacționat. Politicianul de origine turcă spune „dönerul aparține Germaniei” și că fiecare țară ar trebui să decidă singură cum să consume kebabul döner.

Industria europeană de kebap ar fi fost puternic afectată de aceste reguli.

În Germania există peste 1,5 milioane de cetățeni turci și aproape tot atâția de origine turcă; aproximativ 60.000 de persoane lucrează în industria kebapului; se produc zilnic circa 400 de tone de kebab; vânzările anuale de kebaburi generează aproximativ 2,4 miliarde de euro.

Cum a fost retrasă propunerea

Federația turcă a informat Comisia Europeană că și-a retras propunerea pe 23 septembrie.

Un oficial UE a spus pentru BBC Turkish că inițiativa se îndrepta oricum spre respingere. În luna septembrie 2024, CE a acordat Germaniei și Turciei un termen de 6 luni ca să ajungă la o înțelegere cu privire la modul de preparare al döner kebab.

