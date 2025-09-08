Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent: doi polițiști uciși, unul rănit grav

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 10:59
781 citiri
Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent: doi polițiști uciși, unul rănit grav
Punct de poliție din Turcia - FOTO: Ziare.com

Un atac armat șocant a avut loc luni, 8 septembrie, în vestul Turciei. Un adolescent în vârstă de 16 ani a deschis focul asupra unei secții de poliție din orașul Izmir, omorând doi agenți și rănind grav un al treilea.

Incidentul s-a produs la secția de poliție Salih İsgören din districtul Balçova, potrivit unor surse din domeniul securității citate de Reuters. Atacatorul, înarmat cu o pușcă, a intrat în sediul poliției și a tras asupra agenților aflați în interior.

Adolescentul a fost reținut de forțele de ordine, a transmis postul de televiziune NTV.

Un polițist, în stare critică

Potrivit CNN Turk, unul dintre polițiști se află în stare gravă la spital. Autoritățile au instituit măsuri de securitate sporite în zona atacului, în timp ce ancheta este în desfășurare.

Izmir, oraș vizat de atacuri militante

Izmir, al treilea oraș ca mărime din Turcia, situat pe coasta Mării Egee, nu este la primul incident de acest fel. În 2017, un atentat cu mașină capcană comis în fața unui tribunal a ucis două persoane.

De-a lungul ultimilor ani, Turcia a fost vizată de atacuri ale militanților kurzi, grupărilor islamiste și organizațiilor de extremă stângă, forțele de securitate și instituțiile guvernamentale fiind frecvent printre ținte.

