Doi militari americani au fost agresați, luni, 2 septembrie, de un grup de naționaliști în oraşul Izmir, din vestul Turciei. Militarii erau îmbrăcați în civil și se aflau pe stradă când au fost atacați de membri ai Uniunii Tineretului Turc (TGB), o filială a partidului naționalist de opoziție Vatan.

Videoclipul arată un grup de bărbați care strigă: „Yankee, du-te acasă!” în timp ce imobilizează un soldat american și încercă să-i pună o pungă pe cap.

Soldații se aflau pe stradă în momentul în care au fost atacaţi de un grup de tineri naţionalişti turci. Cinci militari americani au sărit în sprijinul colegilor lor înainte ca poliţia să intervină. Toţi cei 15 atacatori au fost reţinuţi şi a fost declanşată o anchetă, informează Reuters.

„Militarii americani care au sângele soldaţilor noştri şi a miilor de palestinieni pe mâinile lor nu pot murdări ţara noastră. De fiecare dată când păşiţi pe aceste meleaguri, vă vom primi aşa cum meritaţi", a transmis TGB.

Gruparea de tineret a avertizat că astfel de incidente vor mai avea loc.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că Washingtonul este „tulburat” de incident.

Cei atacați fac parte din echipajul navei USS Wasp, o navă de asalt amfibie a Marinei Statelor Unite, care a făcut o oprire săptămâna aceasta pe coasta Mării Egee.

Militarii americani sunt în siguranţă, a precizat Ambasada SUA în Turcia.

