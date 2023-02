Tăcerea e sfâșietoare la locul cutremurului din Turcia. Cum încearcă salvatorii să mai găsească supraviețuitori VIDEO

La patru zile după cutremurul devastator, de 7,8 grade, care a lovit Turcia și Siria și a făcut peste 20.000 de morți, salvatorii continuă să caute supraviețuitori printre ruine, dar șansele scad cu fiecare oră care trece.

Printre imaginile impresionante care au circulat în aceste zile pe rețelele sociale se numără și clipul de mai jos, filmat la una dintre locațiile distruse de seism.

Astfel, într-un efort comun, salvatorii strigă în cor ”Ne aude cineva?”, după care urmează o tăcere mormântală pentru ca un eventual răspuns să fie auzit.

”Tăcerea e sfâșietoare”, remarcă utilizatorul de Twitter care a distribuit imaginile.

This is one of the most devastating videos I’ve seen come out of Turkey after the earthquake.

Rescue workers shout: “can anyone hear our voice?”

The silence that follows is gut wrenching. pic.twitter.com/sWSbVigb75