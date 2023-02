Teoria conspirației în Turcia. Ce s-a văzut pe cer înaintea cutremurului devastator VIDEO

Cutremurul devastator produs luni în Turcia și Siria, care a provocat peste 5.000 de morți în cele două țări, este pus pe seama unui fenomen straniu produs cu câteva momente înainte de declanșarea seismului.

Astfel, pe rețelele sociale circulă numeroase imagini în care sunt prezentate fulgerările apărute pe cer înainte de cutremur, în noaptea de duminică spre luni, în ciuda faptului că nu au fost prognozate furtuni în Turcia sau Siria.

În aceste condiții, conspiraționiștii dau vina pe controversatul sistem american HAARP (High frequency active auroral research program), destinat controlării evenimentelor climatice, care ar fi putut induce acest cutremur.

Mai mult, cei care susțin teoria amintesc de faptul că Turcia este în acest moment un ”ghimpe” pentru Statele Unite în relația tensionată cu Rusia.

