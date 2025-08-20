Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon

Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat miercuri, 20 august, pe Vladimir Putin că țara sa va susține un proces care să asocieze „toate părțile” în favoarea păcii în Ucraina, potrivit președinției turce, informează AFP.

În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său rus, „președintele Erdogan a dat asigurări că urmărește îndeaproape evoluția procesului de pace și că Turcia (…) susține abordările menite să stabilească o pace durabilă cu participarea tuturor părților”, vizând, fără a o numi, și Ucraina.

În comunicatul său, președinția turcă afirmă de asemenea că Vladimir Putin „i-a mulțumit președintelui Erdogan pentru că a găzduit negocieri de pace”.

Din luna mai, Turcia a găzduit de trei ori, la Istanbul, negocieri diplomatice între Kiev și Moscova, care nu au permis avansuri majore, dar au dus la schimburi de prizonieri.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Ankara a reușit să-și mențină relațiile cu ambele țări.

Ea s-a abținut să se ralieze sancțiunilor occidentale, însă insistă regulat asupra integrității teritoriale a Ucrainei, menționând în special Peninsula Crimeea, care găzduiește o importantă minoritate tătară majoritar musulmană și pe care Rusia a anexat-o cu forța în 2014.

