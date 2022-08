Țara care îl ajută pe Putin să ocolească sancțiunile occidentale. Are o creștere majoră a exporturilor către Rusia în ultimul an

Experții au reușit să afle o țară care ajută Rusia să ocolească sancțiunile Occidentului după invazia Ucrainei.

După apariția statisticilor privind exporturile către Federația Rusă a țărilor asiatice (iunie 2022 vs iunie 2021), s-a dovedit că Turcia a crescut semnificativ aprovizionarea Moscovei.

Exporturile turcești către Rusia înfloresc și ating recorduri, crescând volumul livrărilor către Rusia cu 46% într-un an.

"Se pare că Turcia devine treptat principala debușare către lumea exterioară a Rusiei. China are -17% de la an la an, restul țărilor asiatice sunt și mai jos", spun experții.

Canalul Telegram „ Ucraina 365 ” publică statistici pe țări.

„Mai jos este o comparație a exporturilor către Federația Rusă în funcție de țară. Exporturile Chinei către Rusia au scăzut cu 17%, iar Coreea de Sud cu 65% (de la an la an); exporturile turcești către Rusia au crescut cu 46%”, – se menționează în mesaj.

Ministerul Dezvoltării Economice al Federației Ruse a menționat că multe întreprinderi ruse vor trece la reducerea volumelor de producție dacă cursul actual al rublei se menține încă trei luni.

