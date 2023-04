Contracandidatul președintelui Recep Tayyip Erdogan în alegerile prezidențiale de luna viiotare, Kemal Kilicdaroglu, a publicat un mesaj video care a devenit viral și a stârnit un larg protest public, potrivit POLITICO.

Kilicdaroglu a spus că este un Alevi, un membru al principalei minorități religioase a țării, care a fost adesea discriminată.

Declarația video a candidatului la președinție, care este susținut de șase partide de opoziție, a fost vizionată de aproape 20 de milioane de ori pe Twitter în mai puțin de o zi. Tweetul în sine a fost vizionat de aproximativ 70 de milioane de ori.

În timp ce majoritatea turcilor știu de mult că Kemal Kilicdaroglu este din minoritatea Alevi, decizia sa de a-și sublinia identitatea este văzută de mulți ca un apel la pluralism și toleranță și o încercare de a-l contrasta pe Erdogan, care și-a subliniat identitatea sunnită în cea mai mare parte a carierei sale politice.

„Sunt alevi. Sunt un musulman sincer care a crescut în credința Profetului Muhammad și Ali. Identitatea noastră este ceea ce ne face ceea ce suntem”, spune candidatul la președinție în videoclip, în timp ce se adresează votanților pentru prima dată.

Erdogan a fost acuzat în mod repetat că a jucat pe identitatea Alevi a lui Kilicdaroglu în timpul mitingurilor politice. În acest fel, rivalul actualului președinte caută să se opună politicii de polarizare.

Videoclipul a primit până acum peste 360.000 de aprecieri, iar mulți aleviți și-au împărtășit experiențele de discriminare în comentarii.

