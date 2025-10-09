Vedete din Turcia, anchetate într-un dosar de consum de droguri. Scena artistică, zguduită de suspiciuni și tăceri oficiale

Parchetul General din Istanbul a emis mandate de arestare pentru 19 vedete, în cadrul unei operațiuni antidrog/FOTO:X

O nouă anchetă de proporții lovește lumea divertismentului din Turcia. Autoritățile de la Ankara au declanșat o investigație privind presupusul consum de droguri în rândul vedetelor, într-o acțiune care ridică semne de întrebare asupra intențiilor reale ale guvernului.

Potrivit presei turce, 19 persoane publice, între care actrițele Berrak Tüzünataç și Demet Evgar, dar și cântăreața Hadise Açıkgöz, au fost chemate la audieri de Biroul pentru Combaterea Criminalității cu Narcotice. Toate au fost supuse testelor de sânge, iar avocații lor au negat categoric acuzațiile, relatează BBC.

Nicio persoană nu a fost, deocamdată, pusă oficial sub acuzare.

O anchetă cu ecou în industria de divertisment

Investigația a avut efectul unui seism în showbizul turcesc, deja tensionat de presiunea crescândă asupra libertății artistice. Posturile de televiziune și ziarele din Turcia relatează că vedetele au fost audiate miercuri.

Autoritățile nu au oferit până acum nicio declarație oficială. Potrivit legislației turce, deținerea de droguri pentru consum personal se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, însă în cazul primelor abateri instanțele pot dispune tratament sau supraveghere judiciară în locul detenției.

Context politic și acuze de „vânătoare de artiști”

Criticii președintelui Recep Tayyip Erdoğan văd în această operațiune doar un nou episod dintr-o campanie mai amplă de intimidare a mediului cultural și artistic. În ultimele luni, Ankara a deschis mai multe dosare împotriva muzicienilor, jurnaliștilor și artiștilor care s-au exprimat critic la adresa puterii.

În septembrie, cântărețul Mabel Matiz a fost investigat pentru „obscenitate” într-un videoclip muzical și riscă până la trei ani de închisoare. Tot atunci, procurorii au cerut pedepse de un an de detenție pentru trupa feminină Manifest, acuzată de „comportament indecent” în timpul dansurilor de scenă.

Săptămâna trecută, jurnalistul Fatih Altaylı, o voce cunoscută a presei independente, a fost trimis în judecată pentru presupuse remarci „amenințătoare” la adresa președintelui. Dacă va fi găsit vinovat, riscă cel puțin cinci ani de închisoare.

Represiune și nemulțumire civică

Cazurile din cultură vin pe fondul unui climat politic tot mai restrictiv. În luna martie, mii de oameni au protestat după arestarea primarului din Istanbul, Ekrem İmamoğlu, considerat unul dintre principalii rivali politici ai lui Erdoğan, cu doar câteva zile înainte ca acesta să fie desemnat candidat la alegerile prezidențiale din 2028.

Guvernul turc respinge acuzațiile de represiune politică, susținând că toate anchetele respectă cadrul legal. Totuși, pentru mulți observatori, succesiunea acestor dosare pare să contureze o strategie de control al discursului public – în care arta, muzica și presa liberă devin primele victime.

