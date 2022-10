Turcia condamnă anexarea de Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina: ”Reiterăm sprijinul nostru pentru negocierile de pace”

Ministerul turc de Externe a anunțat sâmbătă, 1 octombrie, că nu recunoaște anexarea celor patru regiuni ucrainene de către Rusia.

Oficialii turci au mai declarat că hotărârea Moscovei de anexare a regiunilor din Ucraina constituie ”o încălcare gravă a principiilor consacrate ale legii internaționale”, arată digi24 și agenția Nexta pe Twitter.

„Turcia nu a recunoscut anexarea de către Rusia a Crimeii în urma unui referendum nelegitim în 2014 și a subliniat cu fiecare ocazie sprijinul puternic pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei.

În acord cu această poziție adoptată în 2014, respingem decizia Rusiei de a anexa regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie din Ucraina. Această decizie, care constituie o încălcare gravă a principiilor consacrate ale legii internaționale, nu poate fi acceptată. Reiterăm sprijinul nostru pentru soluționarea acestui război, a cărui gravitate continuă să crească, printr-o pace justă, care va fi obținută prin negocieri”, este mesajul transmis Ministerul de Externe al Turciei.

